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Счастливое спасение домашнего питомца
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2 Февраля 2018 15:38

Счастливое спасение домашнего питомца

Необычный вызов по номеру 101. В Минске у кота лапу зажало в батарее. Спасатели при помощи подручных средств помогли выбраться из ловушки. Кот не пострадал.

  

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