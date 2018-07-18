Самый большой хорос в Европе установили в храме-памятнике Всех святых города Минска

Церковная люстра в форме колеса весит 1 120 килограммов. Ее диаметр 12 метров. И это абсолютный европейский рекорд. Ранее первенство удерживал подобный элемент в Морском Никольском соборе Кронштадта диаметром 8 метров. Хорос Всехсвятского храма сделан белорусскими мастерами из Лиды и состоит из 96 ламп. Завершается и внутреннее оформление храма-памятника. С ноября над росписью работают российские мастера. За это время они украсили более полутора тысячи квадратных метров. Впервые в истории в сакральной росписи присутствуют мотивы слуцкого пояса.

В оформлении храма можно увидеть резные элементы, мозаику, созданную белорусскими мастерами, и фаянсы из Екатеринбурга. В качестве украшения также использовалось сусальное золото - около полукилограмма.