С сегодняшнего дня ремесленникам в Беларуси упростили работу

12 Января 2018 21:17

Теперь они могут продавать свои изделия через Интернет, в мастерских, а также удаленно. Значительно расширен и перечень видов ремесленной деятельности по заявительному принципу. Как воспользуются нововведениями те, кто решил превратить хобби в заработок, узнавала Ксения Лебедева.

Юрий Глазко порядка 20-ти лет занимается обработкой металла. Буквально плетет макраме из металлических прутьев, создавая в результате эксклюзивные предметы. Работает как ИП. И хотя с сегодняшнего дня мог бы пополнить число ремесленников (упрощенку сменить на одну базовую в год), статус менять не торопится. Останавливают объемы и работа с юрлицами - безналичный расчет. В нововведениях увидел большие возможности. Прежде всего для начинающих мастеров.

Ряды ремесленников с сегодняшнего дня могут пополнить и те, кто изготавливает рыболовные снасти, вольеры для содержания животных, вяжет, лепит из глины. Словом, создает все, что можно сделать руками, в том числе с использованием электрического инструмента.

Белорусские ремесленники могут продавать свои изделия через Интернет, в мастерских и удаленно. Сегодня в силу вступил указ, подписанный Президентом в начале октября. Документ значительно расширил перечень видов ремесленной деятельности по заявительному принципу без госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя. К ним отнесли изготовление предметов с применением ручного труда и инструмента. Кроме того, ремесленники теперь могут рекламировать свои услуги, в том числе в Интернете.

Ремесленники давно заполонили Интернет. Они чаще пишут на своих страничках в социальных сетях: "Доставлю в любую точку мира", чем в регион, в котором они живут и работают. Делают товар штучный, часто по индивидуальным заказам, как правило, недешевый, качественный, ведь отвечают репутацией.

С сегодняшнего дня можно разместить не только фотографию изделия, но и его цену, что прежде не разрешалось. А это значительно сократит время на коммуникацию с заинтересованным клиентом.

В 2015 году жизнь Марины Бегунковой изменилась - она стала ремесленником. На регистрацию понадобилось несколько дней. Начинала шить детские покрывала. А сегодня на 17-ти квадратах обустроила целую мастерскую и даже создала собственный бренд - Lapka Ma. Долго снимала помещение и все же решила использовать свою квартиру - так удобнее и дешевле. Работает Марина одна, правда, периодически дает бесплатные мастер-классы для желающих. Кстати, все ткани да и остальные материалы, которые использует ремесленница, имеют сертификаты качества, ведь к товарам для детей требования особые. Возможность работать без большого количества бумаг позволила нарастить клиентуру и расширить ассортимент: мягкие игрушки, подушки – словом, любые текстильные изделия. Заказы расписаны на несколько недель вперед. Основной поток клиентов - из Интернета. Приходят и по рекомендации. В планах у дизайнера - освоение соседних стран.