Тема интеграции вот уже несколько дней одна из самых главных

14 Октября 2017 21:10

Еще в начале недели стратегию развития и взаимодействие обсуждали в рамках Содружества и ЕАЭС лидеры стран в Сочи. Сегодня же конструктивный диалог собрал в культурной столице России парламентариев пяти континентов.

137-ая Ассамблея Межпарламентского союза уже названа самой масштабной в истории – общее число участников почти 2 с половиной тысячи. И такое рекордное представительство на глобальном форуме говорит не иначе, как о возрастающем стремлении к продуктивной и равноправной дискуссии, где нет преград и закрытых тем. Умение договариваться, идти на компромиссы, искать то, что объединяет - вот, что особенно актуально в современном мире, на вызовы и угрозы которого эффективно реагировать можно только сообща. В повестке - вопросы демократии и прав человека, финансы и торговля, борьба с терроризмом и международная безопасность. Площадкой большого разговора был выбран Таврический дворец в Петербурге. Белорусскую делегацию возглавляет Председатель Совета Республики. Какие договоренности достигнуты к этому часу, узнаем у нашего корреспондента - Дарьи Белоусовой-Петровской.

137 Ассамблею уже окрестили самой масштабной в истории Межпарламентского союза. Из 173 стран, которые сегодня входят в объединение, в Санкт-Петербург прибыли более 160. Общее количество зарегистрированных участников 2,5 тысячи человек. Россия разрешила беспрепятственный въезд даже тем, кто в ответ на западные санкции находятся в списках "невъездных" в страну.

Белорусскую парламентскую делегацию возглавляет Председатель Совета Республики. Накануне Михаил Мясникович принял участие в Межпарламентской ассамблее СНГ.

Михаил Мясникович, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы обратили внимание на то, что необходимо совершенствовать свою работу. В первую очередь за счет конкретной и инициативной деятельности Парламентского содружества. Есть понимание у коллег, и принято решение, что все наши планы будут исходить из того, что много недостатков, нельзя замалчивать их, и, безусловно, совершенствовать свою работу и содействовать тому, чтобы партнеры из Содружества, т.е. исполнительные власти, более ответственно относились к принятым решениям особенно в части их реализации".

На Ассамблее парламентарии обсуждают целый ряд важных тем - от кибербезопасности и торговли, до прав человека и ситуации в Сирии. Также в рамках Межпарламентского союза проходит Форум женщин-парламентариев. Много вопросов, которые необходимо решать. Это проблемы насилия в семье, неравенство по гендерному признаку при устройстве на работу, расовые дискриминации, снижение рождаемости и многое другое. Сегодня в разных странах мира парламентами руководят более 50 женщин. Хотя еще 70 лет назад была только одна женщина-спикер.

Кстати, именно женщина следующие три года будет возглавлять Межпарламентский союз. Сейчас на эту должность претендует два человека. Это представительницы Уругвая и Мексики. Кто наберет большее количество голосов, станет известно в последний день Ассамблеи.