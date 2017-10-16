Рубрика "Идем в гости". Германия

15 Октября 2017 21:21

Вообще, сравнивать жилищно-коммунальные затраты жителей разных стран очень сложно. Сфера ЖКХ не то, что на континентах - даже в соседних государствах функционирует по-разному. Да и в каждой стране свой уровень доходов. Поэтому, чтобы говорить на эту тему объективно и беспристрастно, сегодня мы запускаем новую рубрику "Идем в гости". В ней жители разных стран сами расскажут, сколько и за что они платят.

К примеру, жители Москвы, по статистике, на коммунальные платежи тратят в среднем 13% от своей зарплаты, белорусы - около 11%, поляки за ЖКУ зимой отдают четверть доходов, а литовцы - третью часть. Одна из самых дорогих жировок - в Германии. В зависимости от региона расходы на коммунальные услуги - от 10 до 40% от зарплаты. Кстати, в Германии в некоторых районах в жировку включают оплату дворника, новые технологии и даже травлю насекомых. Итак, сегодня идем в гости в Германию, город Дюссельдорф земли Северный Рейн-Вестфалия (видео).