Разносную торговлю в электричках могут запретить

23 Апреля 2018 21:24

Проект постановления сейчас рассматривают в Министерстве транспорта и коммуникаций. Свои аргументы у сторонников и противников нововведения. Дорожная романтика, хорошая возможность приобрести необходимую мелочь прямо в дороге или навязчивые продавцы и никакой гарантии качества?

В вопросе разбиралась наш корреспондент Виктория Антоненкова. Вопрос запрета торговли в электричках - острый и обсуждаемый. Для принятия любого решения требуются веские аргументы. На днях об этом говорили на общественно-консультативном совете при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Важно определить, по каким правилам разрешить подобную деятельность. Большинство продавцов зарегистрировано как индивидуальные предприниматели, а малому бизнесу сейчас на всех уровнях зеленый свет.

Виктор Маргелов, сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства: "Есть люди, которым нужно кормить семьи, и они нашли способ это делать. Наверное, не самый высокооплачиваемый способ, тяжелый, но они этим занимаются, они удовлетворяют потребности наших граждан. И зарабатывают себе немного денег. Но тогда нам нужно будет решать вопрос, чем их занять".

Предложение о запрете торговли в электричках поступило от Белорусской железной дороги. Во-первых, деятельность несанкционированная - соглашения с перевозчиком у продавцов нет.

Во-вторых, нарушаются правила продажи товаров, утвержденные правительством. Кроме того, пассажиры жалуются на слишком агрессивную и навязчивую рекламу товара.

Александр Дрожжа, первый замначальника пассажирской службы Белорусской железной дороги: "Активная реклама продавцами своих товаров заглушает в том числе и объявления названий станций, остановочных пунктов, другой информации, которая необходима пассажиру в поездке. Белорусская железная дорога, как национальный перевозчик, не может с этим мириться. Потому что любая услуга, в том числе наша услуга по перевозке пассажиров, должна предоставляться качественно".

Формально деятельность продавцов в электричках легальна. Зарегистрированные предприниматели платят налог, а такой вид деятельности, как разносная торговля, позволяет не вносить сведения в Торговый реестр. Разумеется, необходим и билет на проезд. Наша съемочная группа попыталась найти таких дорожных продавцов. Но разговорить их было сложно. В Минске в поезд села женщина, продавала носки, пластыри и прочую мелочь, но, увидев камеру, быстро свернула все в сумку.

Согласно уставу железнодорожного транспорта, в пассажирских поездах может быть организована продажа продуктов питания, иных товаров в ассортименте, установленном перевозчиком. Но в дополнении есть строчка - "за исключением поездов региональных линий экономкласса и городских линий".

На днях на сайте Минтранса завершилось общественное обсуждение вопроса. Мнения пассажиров распределились поровну. А это значит, что окончательного решения пока нет.