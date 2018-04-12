Расследование преступлений перейдет в электронный формат

12 Апреля 2018 13:02

В Беларуси планируют внедрить единую автоматизированную информационную систему Следственного комитета. Это позволит снизить затраты, уменьшит риск фальсификации материалов дела и сроки расследования.

Иван Носкевич, Председатель СК Беларуси: "Конечным продуктом является для нас создание электронного уголовного дела. Это наша конечная цель. К этой идее мы стремимся, подсмотрев наработки зарубежных партнеров. Некие элементы уголовного дела внедрены в уголовный процесс в Грузии, Казахстане, Армении".

Эти и другие инновационные подходы сейчас в Минске обсуждают на конференции представители госорганов Беларуси и гости из России, Казахстана и Грузии.