Главная>>Общество>>Расследование преступлений перейдет в электронный формат
Общество
RSS
Расследование преступлений перейдет в электронный формат
Скачать Поделиться

12 Апреля 2018 13:02

Расследование преступлений перейдет в электронный формат

В Беларуси планируют внедрить единую автоматизированную информационную систему Следственного комитета. Это позволит снизить затраты, уменьшит риск фальсификации материалов дела и сроки расследования.

Иван Носкевич, Председатель СК Беларуси: "Конечным продуктом является для нас создание электронного уголовного дела. Это наша конечная цель. К этой идее мы стремимся, подсмотрев наработки зарубежных партнеров. Некие элементы уголовного дела внедрены в уголовный процесс в Грузии, Казахстане, Армении".

Эти и другие инновационные подходы сейчас в Минске обсуждают на конференции представители госорганов Беларуси и гости из России, Казахстана и Грузии.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 12 апреля Прагноз надвор'я на 12 красавіка 11.04.2018 15:33 / Общество Прогноз погоды на 12 апреля

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =