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Работы по отделке станции "Ковальская слобода" новой линии метро на финальной стадии
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5 Января 2018 15:17

Работы по отделке станции "Ковальская слобода" новой линии метро на финальной стадии

Работы по отделке станции "Ковальская слобода" новой линии метро - на финальной стадии. Платформу облицевали гранитными плитами, а на стенах вестибюлей уже керамическая плитка. Установлены и пути для электричек. Почти готовы к сдаче и пешеходные тоннели между первой и третьей ветками на станции Вокзальная. Специалисты готовят к установке эскалаторы и траволаторы .

А вот объем возведения третьей станции "Площадь Богушевича" пока небольшой. Здесь сделали только котлован и перенесли коммуникации. Работы идут по планам. И через два года первые четыре станции зеленой ветки минского метро должны принять пассажиров.

  

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