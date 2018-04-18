Прямые телефонные линии пройдут 21 апреля

18 Апреля 2018 15:27

Выслушать и решить вопросы граждан готовы представители власти и во время прямых телефонных линий. Пройдут они и в эту субботу, 21 апреля, в Минском городском и областном исполнительных комитетах. В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич. Номер телефона - на экране. В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает председатель областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. Напомню, обратиться с замечаниями и предложениями, а также обсудить волнующие темы с руководством столицы и области можно каждую субботу.