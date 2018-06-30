Прямые телефонные линии проведут руководители госорганов

Сегодня на связи министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц и министр юстиции Олег Слижевский.

Сегодня на связи будут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также председатели Совета депутатов. В столичной мэрии на вопросы граждан ответит заместитель председателя Виктор Лаптев, а в Минском облисполкоме заместитель председателя Виктор Сиренко. Напомним, звонки принимаются до полудня.