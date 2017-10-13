Главная>>Общество>>Пропавший 60-летний пенсионер из Ельска найден
Общество
RSS
Пропавший 60-летний пенсионер из Ельска найден
Скачать Поделиться

13 Октября 2017 13:05

Пропавший 60-летний пенсионер из Ельска найден

Сегодня стало известно, что найден пропавший 60-летний пенсионер из Ельска. Его искали 3 месяца милиция и волонтеры. Все это время мужчина жил в лесу и питался подножным кормом. Сейчас он находится дома, его жизни ничего не угрожает.

  

Другие новости

Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 13.10.2017 18:00 / Общество Рубрика "Променад"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =