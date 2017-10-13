Пропавший 60-летний пенсионер из Ельска найден

13 Октября 2017 13:05

Сегодня стало известно, что найден пропавший 60-летний пенсионер из Ельска. Его искали 3 месяца милиция и волонтеры. Все это время мужчина жил в лесу и питался подножным кормом. Сейчас он находится дома, его жизни ничего не угрожает.