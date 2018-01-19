19 Января 2018 15:18

Рискуя своей жизнью в экстремальных условиях прийти на помощь другим. Профессиональный праздник отмечают сегодня белорусские спасатели. На их счету тысячи спасенных жизней и потушенных возгораний. А за статистикой - судьбы людей. О мастерстве спасателей Минской области - Ян Пашкевич.

Вскочить на спринтерской скорости в пожарное обмундирование без подготовки не получается. Норму в 45 секунд превышаем в несколько раз. В спешке досталась даже оператору.

Огонь, завалы, высота - все стихии объединили свою мощь против спасателей на этом полигоне. Многие начинающие не выдерживают такой психологический краш-тест.

Оборудование добавляет почти 20 килограммов веса. Кроме того, с большим баллоном за плечами не так просто попасть в каждую щель. Психология неподготовленного человека дает сбой уже на первом испытании - спуска с высоты. Во время спасения людей из многоэтажки такой промах может стоить очень дорого.

Дальше дымовая завеса на пылающем мосту. Во время автоаварии поврежден бензобак, небольшая искра может превратить всю окрестность в такой же огненный путь.

Дальше самое сложное и тяжелое - спасение людей из закрытого помещения, где уже бушует пламя.

Видимость меньше нескольких сантиметров, закрытое пространство и многоуровневые лабиринты. Кажется, что даже целого баллона воздуха не хватит - так ускоряется дыхание.

Дополнительные баррикады создают балки, растения и узкие проходы. Сейчас нам нужно только найти выход - можем не спешить. В действительности же счет идет на секунды - в любом месте задымленного дома может находиться тот, кому нужна неотложная помощь.

Но самый сложный психологический тест для спасателя - понимать, что каждое твое действие может сохранить не одну жизнь.

А вот о том, как спасатели отдыхают после работы, они рассказали сами в стиле рэп.