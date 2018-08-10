Продолжаются выездные приемы министров и руководителей госорганов

10 Августа 2018

Сегодня в Логойском райисполкоме с гражданами встретится глава Минприроды Андрей Худык. На 15 августа запланирован прием в Молодечненском райисполкоме с председателем Госстандарта Виктором Назаренко. На 16-е в Столбцовском райисполкоме - с уполномоченным по делам религий и национальностей Леонидом Гуляко.

В Волковысском райисполкоме 24 августа проведет прием председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько. 29-го в Лиде на вопросы граждан ответит председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев.

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