Продолжается реконструкция главной площадки II Европейских игр - стадиона "Динамо"

18 Октября 2017 15:12

К концу месяца будут полностью завершены работы по монтажу металлоконструкций навеса главной арены, сдан объект будет в июне будущего года. Работы на трех трибунах практически завершены, спорткомплекс будет вмещать более 20-ти тысяч болельщиков. На объекте предусмотрено 108 комментаторских позиций, площадь пресс-центра - 690 кв. метров. Параллельно строительным работам ведется облагораживание территории.

Дмитрий Сай, начальник СУ-94 ОАО "Стройтрест № 1": "Мы работы планируем завершить в июне 2018 года. Это связано с сезонностью работ, работы, выполняемой по полю, по газону. Сейчас в основном ведутся отделочные работы по всем трибунам, три трибуны мы закончили - там готовность 90%. Основные работы происходят на западной трибуне. По наружным делам мы приступили к благоустройству с улицы Кирова, с улицы Ульяновской и приступили уже к навесу алюминиевой кровли".

После реконструкции стадион "Динамо" получит первую категорию Международной федерации легкой атлетики, рядом с основной ареной предусмотрена разминочная. Во время вторых Европейских игр на стадионе пройдут церемонии открытия и закрытия. А королева спорта проведет соревнования, предусмотренные программой.