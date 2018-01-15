Общество
15 Января 2018 07:00
Понтонная переправа в Житковичском районе готова к установке
Накануне там жители вновь остались без переправы. Льдом сорвало понтон. Специалисты за воскресенье вернули мост на место. Когда он заработает, выяснял наш корреспондент Владимир Королев (видео).
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