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Понтонная переправа в Житковичском районе готова к установке
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15 Января 2018 07:00

Понтонная переправа в Житковичском районе готова к установке

Накануне там жители вновь остались без переправы. Льдом сорвало понтон. Специалисты за воскресенье вернули мост на место. Когда он заработает, выяснял наш корреспондент Владимир Королев (видео).

  

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