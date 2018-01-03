3 Января 2018 15:17

Первый в новом году прием граждан сегодня провел председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Обращения касались благоустройства улицы в Бресте, ремонта сельской дороги, развития малого и среднего бизнеса в малых городах. Прозвучали не только просьбы, но и предложения. Например, проводить встречи со знаменитыми уроженцами пограничного города. По каждому из вопросов были даны четкие разъяснения. Наиболее проблемные ситуации взяты под личный контроль губернатора.

За прошлый год во время личных приемов и прямых телефонных линий к руководителю Брестской области обратились почти 230 человек. Практика выездных приемов губернатором будет продолжена.