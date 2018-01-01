При смене владельца машины техосмотр проходить не нужно

2 Января 2018 09:13

В Беларуси с 1 января вступили в силу некоторые корректировки. Теперь не нужно повторно проверять состояние автомобиля при внесении изменений в техпаспорт, выдаче дубликатов о регистрации машины или нового сертификата. Возможно, в этом году постановление еще раз скорректируют. Депутаты прорабатывают новую форму оплаты транспортного сбора.

Андрей Рыбак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Предлагается отвязать от техосмотра. Идея по привязке ТО родилась несколько лет назад. Причина в том, чтобы сэкономить средства на администрированию этого сбора. Но, к сожалению, такая экономия дала негативные результаты. Количество прохождения ТО снизилась. Предложение такое - отвязаться, сделать транспортный сбор. Гражданин платит его по заявительному принципу через ЕРИП, банк, почту. Средство контроля - фотофиксация и при этом гибкость вот этого платежа".

Депутаты ожидают, что подобное изменение увеличит число желающих пройти техосмотр.