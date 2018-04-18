Предварительное расследование по делу Александра Коржича завершено

19 Апреля 2018 13:05

К самоубийству Александра привели действия трех сержантов в Печах.

Ранее Следственный комитет рассматривал три версии причины смерти солдата-срочника.

Напомним, тело Александра Коржича было обнаружено 3 октября прошлого года в подвале здания на территории воинской части в Борисовском районе.

Олег Шандарович, начальник главного отдела следственного управления Следственного комитета Беларуси: "Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 57 военнослужащих. По мнению СК, описанные выше действия обвиняемых повлекли тяжкие последствия - самоубийство Коржича Александра. Выводы о доведении до самоубийства рядового Коржича сделаны на основании показаний потерпевших и свидетелей, обстоятельств, зафиксированных на месте обнаружения трупа".

Всего было возбуждено 15 уголовных дел. Отношение к гибели рядового имеют только три. Они переданы в суд, расследование продолжается.