Председатель Госкомитета судебных экспертиз Беларуси провел прием граждан в Лельчицком районе

Возможность получить профессию судмедэксперта, объективность судебных решений и проведенных экспертиз.

Председатель Госкомитета судебных экспертиз Беларуси провел прием граждан и ответил на звонки горячей линии в Лельчицком районе. К слову, это малая родина Андрея Шведа. С вопросами к генерал-майору юстиции обратились около 10 человек. Звучали и не правовые вопросы: нехватка тротуарных дорожек, ремонт столовой на местном предприятии.

Андрей Швед встретился с местной властью и обсудил варианты решения озвученных проблем. Также председатель Госкомитета пообщался с коллективом градообразующего щебзавода в Глушковичах. Посетил один из карьеров и ознакомился с перспективами предприятия. В этом году здесь возобновят разработку единственного в стране месторождения облицовочного камня. Это позволит создать 43 новых рабочих места и улучшить экономику предприятия.