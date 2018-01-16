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Предприятия столицы и Минской области развивают промышленный туризм
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16 Января 2018 15:23

Предприятия столицы и Минской области развивают промышленный туризм

Этому способствует в том числе и безвизовый режим, который действует в нашей стране для гостей из восьмидесяти стран. Минский тракторный завод в прошлом году посетили три с половиной тысячи туристов из тридцати четырех стран мира. А сегодня на МТЗ прошла экскурсия для столичных школьников. По словам руководства завода, туризм не просто формирует позитивный имидж промышленности, но и становится прибыльным. В перспективе к промышленным турам МТЗ присоединятся и заводы-партнеры из Борисова и Дзержинска.

На базе Минского тракторного завода может появиться и республиканский центр промышленного туризма. Не так давно предприятие официально включено в реестр субъектов туристической деятельности Беларуси.

  

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