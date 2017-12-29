Предновогодним чудом можно назвать спасение новорожденного с редкой патологией

29 Декабря 2017 09:04

Не иначе как предновогоднее чудо можно назвать спасение новорожденного с редкой патологией. Хирурги Научно-практического центра детской хирургии прооперировали мальчика уже на второй день жизни. У младенца отсутствовала артерия к левому легкому. Сейчас кровь поступает через стент и мальчик, которому сегодня ровно неделя, продолжает дышать и расти. Об уникальном случае в практике врачей расскажет Наталья Тарасюк.

Хирург Николай Шевченко такого юного пациента прооперировал впервые. В прошлую пятницу, уже на второй день после появления на свет, мальчика в центр детской хирургии перевели из клиники "Мать и дитя". Сейчас там восстанавливается мама малыша. Из-за закрытого сосуда у ребенка кровь не поступала в левое легкое. Исправить ситуацию препаратом не удалось.

Именно в этой операционной хирурги спасли не только само легкое, но и жизнь ребенка. Вмешательство заняло 3,5 часа. Чтобы минимизировать риски для жизни младенца, хирурги пошли на малоинвазивную операцию, т.е. без больших разрезов.

Врачи расширили сосуд диаметром порядка двух миллиметров и поставили в него стент. Операция технически сложная. Патология довольно редкая. Ежегодно такой диагноз могут поставить одному-двум малышам.

Детей с таким диагнозом успешно оперируют, но, как правило, никак не на второй день после рождения. В будущем хирурги извлекут стент и ушьют легочный ствол во время следующей, уже открытой операции. И еще один шанс на то, что она будет удачной, дало именно экстренное малоинвазивное вмешательство.

Этот мальчик, которому сегодня ровно неделя, станет более чем тысячным пациентом центра в этом году. Причем половину детей с врожденным пороком сердца врачи вылечили без открытой операции - с помощью маленьких проколов.

Благодаря новому оборудованию в центре теперь могут лечить и аритмию у детей с пяти лет. Благодаря технике вкупе с мастерством хирургов возможность выздороветь и развиваться наравне со сверстниками есть и у прооперированного мальчика.