Православные верующие сегодня отмечают День памяти Николая Чудотворца

19 Декабря 2017 08:08

Никола зимний - так в народе называют праздник - это день, когда святой спускается на землю и благословляет имущество людей, оберегая его от разрушительной силы зимы. Святой Николай появился на свет через 270 лет после Рождества Христова и стал самым ярким олицетворением христианской веры. Защитник сирот, покровитель обездоленных и заключенных, он исцелял больных и очень любил детей.

протоиерей Евгений Громыко, руководитель информационного отдела Минской епархии:

"До того как произошла революция октября 1917, праздник Рождества Христова ассоциировался именно со святым Николаем. И дети именно ждали святого Николая, который приходил и приносил подарки. А уже в советское время, когда вера в Бога была запрещена и надо было заменить святого Николая, придумали Деда Мороза. Он прославился своей любовью к людям, он прославился своей помощью людям, и поэтому его очень любят и очень уважают".

В Беларуси десятки церквей и монастырей названы в честь Николая Чудотворца. Сегодня в этих храмах - престольный праздник. В народе с приходом Николы зимнего начинали приготовления к Рождеству, а также сватались.