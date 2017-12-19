Главная>>Общество>>Православные верующие сегодня отмечают День памяти Николая Чудотворца
Общество
RSS
Православные верующие сегодня отмечают День памяти Николая Чудотворца
Скачать Поделиться

19 Декабря 2017 08:08

Православные верующие сегодня отмечают День памяти Николая Чудотворца

Никола зимний - так в народе называют праздник - это день, когда святой спускается на землю и благословляет имущество людей, оберегая его от разрушительной силы зимы. Святой Николай появился на свет через 270 лет после Рождества Христова и стал самым ярким олицетворением христианской веры. Защитник сирот, покровитель обездоленных и заключенных, он исцелял больных и очень любил детей.

протоиерей Евгений Громыко, руководитель информационного отдела Минской епархии: 

"До того как произошла революция октября 1917, праздник Рождества Христова ассоциировался именно со святым Николаем. И дети именно ждали святого Николая, который приходил и приносил подарки. А уже в советское время, когда вера в Бога была запрещена и надо было заменить святого Николая, придумали Деда Мороза. Он прославился своей любовью к людям, он прославился своей помощью людям, и поэтому его очень любят и очень уважают".

В Беларуси десятки церквей и монастырей названы в честь Николая Чудотворца. Сегодня в этих храмах - престольный праздник. В народе с приходом Николы зимнего начинали приготовления к Рождеству, а также сватались.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 20 декабря Прагноз надвор'я на 20 снежнч 19.12.2017 15:38 / Общество Прогноз погоды на 20 декабря

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =