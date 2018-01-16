Пра надвор'е

Общество
15 Января 2018 21:50
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16.01.2018 08:12 / Общество В Могилеве на линию вышли электробусы
16.01.2018 07:14 / Общество В этом году в Беларуси могут начать действовать новые правила проведения тепловой модернизации жилья
15.01.2018 21:35 / Общество Четыре юбилея отмечают в стране
15.01.2018 21:20 / Общество Спасатели настоятельно рекомендуют рыбалку пока отложить
15.01.2018 18:01 / Общество Поздравления по случаю 80-летия центрального региона продолжились во Дворце Республики
15.01.2018 15:28 / Общество Прогноз погоды на 16 декабря
15.01.2018 15:24 / Общество Зимняя погода сохранится в столице и Минской области и завтра
15.01.2018 15:22 / Общество В Минске планируют перевести несколько домов полностью на дистанционные счетчики
15.01.2018 15:17 / Общество Минской области сегодня 80
15.01.2018 15:06 / Общество К 80-летнему юбилею Могилевской области стартовала акция "Эстафета добрых дел"
15.01.2018 15:05 / Общество Избегать стихийных мест для купания рекомендуют спасатели на Крещение
15.01.2018 13:12 / Общество Настоящие январские морозы сохранятся в стране и завтра
15.01.2018 13:08 / Общество Облачные центры по учету коммунальных услуг появятся в столице
15.01.2018 13:08 / Общество У мемориала Буйничское поле в Могилеве прошел митинг-реквием
15.01.2018 12:11 / Общество Спасатели в Житковичском районе на катерах через Припять перевезли более 500 человек
15.01.2018 08:07 / Общество "Наши". Григорий Чуйко
15.01.2018 07:00 / Общество Понтонная переправа в Житковичском районе готова к установке
14.01.2018 21:09 / Общество Первые итоги первой годовщины безвизовой Беларуси