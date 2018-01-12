13 Января 2018 15:28

На улицах Бреста все чаще появляются необычные дорожные знаки. Около двух школ установлен позитивный знак "Поцелуй и проезжай". На голубом фоне - школьник, которого провожает водитель. Протяженность такой "зоны поцелуев" составляет 50 метров, о чем свидетельствует информационная табличка. Такой знак распространен в Западной Европе, обозначает место высадки пассажиров, где запрещена парковка. У нас он экспериментальный.

Еще один экспериментальный знак "Девочка с воздушным шариком" разместился у первой гимназии Бреста. Он предупреждает водителей, что рядом могут быть дети. Опыт переняли у Польши.