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"Поцелуй и проезжай"
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13 Января 2018 15:28

"Поцелуй и проезжай"

На улицах Бреста все чаще появляются необычные дорожные знаки. Около двух школ установлен позитивный знак "Поцелуй и проезжай". На голубом фоне - школьник, которого провожает водитель. Протяженность такой "зоны поцелуев" составляет 50 метров, о чем свидетельствует информационная табличка. Такой знак распространен в Западной Европе, обозначает место высадки пассажиров, где запрещена парковка. У нас он экспериментальный.

Еще один экспериментальный знак "Девочка с воздушным шариком" разместился у первой гимназии Бреста. Он предупреждает водителей, что рядом могут быть дети. Опыт переняли у Польши. 

  

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