Полную версию интервью с Михаилом Мясниковичем смотрите в воскресенье в "Главном эфире"

22 Декабря 2017 21:15

Декрет о развитии цифровой экономики, по сути, создает в Беларуси прообраз нового мирового финансового центра. Который и привлечет инвестиции, и поможет реализовать себя кадрам высокой квалификации. Председатель верхней палаты парламента концептуально о выгоде для реального сектора экономики и каждого человека в частности.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Мы еще не представляем, насколько могут быть мощные и позитивные последствия. И главное, что мы первые, и главное, что это наш проект, наши идеи. Ни МВФ, ни другие нам не рекомендовали, не настаивали! Мы сами пришли к этому: белорусские умы, белорусские политики, экономисты, и я этому очень рад!".

Полную версию интервью с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем смотрите в воскресенье в итоговой программе "Главный эфир".