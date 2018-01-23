Погода значительно усложняет дорожную обстановку

23 Января 2018 15:17

Сильные морозы сохранятся до завтра, а гололедные явления - минимум до конца недели. В связи с этим инспекторы ГАИ советуют водителям быть особенно внимательными на скользкой дороге, выбирать безопасный скоростной режим и соблюдать дистанцию.