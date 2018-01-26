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Подробнее о Декрете №1 - министр труда и социальной защиты Ирина Костевич
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28 Января 2018 21:05

Подробнее о Декрете №1 - министр труда и социальной защиты Ирина Костевич

Подробнее о Декрете №1, занятости, новых рабочих местах и зарплатах сейчас поговорим с гостем "Главного эфира". В нашей студии - министр труда и социальной защиты Ирина Костевич (видео).

О том, что Декрет №1 будет приземленный и сбалансированный, говорил и Президент на совещании в декабре. Главное требование - создать максимальные условия для трудоустройства тех, кто хочет работать. В трудной ситуации - помочь, а не желающих работать - заставить. А также вывести из тени серую экономику, тех, кто трудится, а налоги не платит. 

  

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