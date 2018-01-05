Акция "Наши дети" продлится до 10 января

5 Января 2018 21:24

Что ж, здоровье и жизнь, пожалуй, главное богатство каждого из нас. Но в эти рождественские дни все мы нуждаемся в заботе и внимании. И особенно наши дети. И только взрослые могут подарить им эту праздничную сказку. Сегодня подарки от Президента получили ребята, которые проходят лечение в различных медучреждениях страны. В гости к малышам приехали министр образования, главный санитарный врач страны и депутаты. Настоящий праздник устроили для пациентов Брестской и Могилевской областных больниц, специализированных интернатов и домов ребенка. Надежда Сербиненко пообщалась с маленькими пациентами, которые ждут чудес под Рождество.

Новый 2018 год этим девочкам пришлось встретить в больничной палате. Острая пневмония нарушила планы на новогодние праздники. Но сейчас Маша, Даша и Юля чувствуют себя гораздо лучше и уже готовятся к выписке.

Сегодня подарки от Президента страны - вот такие сладкие домики - получили пациенты третьей детской больницы Минска. Сейчас здесь, в педиатрическом отделении, как раз многие дети идут на поправку. И для них подарки - это как награда за победу над болезнью.

А эти дети, к сожалению, не могут услышать новогодних песен, зато отлично знают цвета и запахи зимних праздников. Сегодня - в предрождественский день - 112 ребят из школы-интерната для детей с нарушением слуха получили игры, развивающие логику, компьютер и, конечно, сладкие подарки. Добрым послом стал министр образования Игорь Карпенко.

По доброй традиции в качестве благодарности за подарки и внимание дети подготовили творческие номера. Хотя двигаться синхронно, в такт музыке, детям с нарушениями слуха было особенно непросто.

Сладости, конструкторы и развивающие игры принимали сегодня воспитанники сразу нескольких учебных заведений Могилевской области. В том числе - Шкловской спецшколы-интерната для детей с нарушениями зрения. Сегодня все они загадывали желания у елки и делились пожеланиями.

Свою рождественскую миссию сегодня выполнила и главный санитарный врач Беларуси. Вместе с коллегами Наталья Жукова привезла подарки воспитанникам дома ребенка и Могилевской областной больницы.

Новогодние подарки от Главы государства сегодня получили и маленькие пациенты Брестской областной детской больницы. Некоторые находятся здесь по несколько месяцев, регулярно приезжая на лечение и реабилитацию. С пожеланиями скорейшего выздоровления детям подарили мягкие игрушки в виде символа нынешнего года - собаки.

Поздравлений с нетерпением ждали и учащиеся школы-интерната из Кобрина. Им вручили развивающие игры. А внимание и теплые слова оказались и вовсе бесценными.

Акция "Наши дети" на этом не заканчивается. Щедрый праздничный марафон продлится до 10 января. И порадует еще не одного ребенка.