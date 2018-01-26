Почти 5 тысяч новых рабочих мест будет создано в этом году в Могилевской области

27 Января 2018 21:03

Почти 5 тысяч новых рабочих мест будет создано в этом году только в Могилевской области. Речь идет о безвозмездных субсидиях для открытия своего бизнеса и о бесплатном переобучении востребованным профессиям. Помогут городские, а особенно районные администрации и в самозанятости на дому. И не столько для того, чтобы со временем забыть о таком понятии, как "безработица", а сколько для создания возможностей заработать людям. Тем более что теперь это, исходя из новаций декрета № 1, подписанных накануне Президентом, прямая обязанность местных райисполкомов. Но готовы ли в районах к такой перезагрузке – ситуацию изучал Андрей Ястребов.

Наталья Батранец, возможно, и устроилась бы работать по профессии продавцом, тем более что в соседнем магазине открыта вакансия, но, говорит, всегда хотелось заняться своим делом.

Наталья Батранец, частный предприниматель:

"Нам пришла идея открыть магазин. Денежных средств не хватало, мы обратились в комиссию райисполкома, к председателю. Нам выделили субсидию. 18 ноября мы открыли магазин для пчеловода".

За инструментом сюда теперь приезжают из соседних Черикова и Мстиславля. Даже подумывают в райцентре провести форум пчеловодов, настолько востребованным оказался новый бизнес. И он стал не единственным. Ведь Кричеву с одним из самых высоких уровней безработицы было позволено выдавать и самые высокие размеры субсидий. Так появились с десяток ремесленников, продавцов и мастеров.

Галина Лятэцкая, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Кричевского райисполкома:

"В 2017 году размер для самозанятости для Кричевского района был установлен в размере 15 бюджетов прожиточного минимума. Где-то 2960 рублей - очень хорошая сумма для организации самозанятости".

Геннадий Рябинчиков один из тех, кто на свой бизнес не решился. Но тоже воспользовался преференциями. Водитель в прошлом, в свои 53 прошел переобучение за счет центра занятости. Теперь на нем энергетическая безопасность десятка заведений.

Похожая история у Александра Канкадзе - теперь электрика. 6 месяцев ушло на переобучение. То, что все оборудование на кричевском ФОКе работает без перебоев, это его заслуга. Говорит, без работы сидеть нехорошо. На родине, в Грузии, так не принято.

Ярмарки вакансий, индивидуальные беседы, конечно, принесли свои плоды, говорят в Кричевском райисполкоме. За год коэффициент напряженности на рынке труда удалось снизить почти вдвое. Такого результата здесь не было никогда. А у местных властей появились новые амбиции - пакет предложений для инвесторов.

Перспективных же проектов, о которых пока только мечтает район, немало. Это и производство питьевой воды, и строительство ветропарка с солнечными батареями. Не против здесь развивать строительную индустрию, например, организовать производство строительных смесей. Ищут здесь новых хозяев и для пустующих зданий.

Часть помещений Кричевского завода резиновых изделий уже сдали в аренду. Идет монтаж современного швейного оборудования. Уже в первом квартале этого года здесь начнут производство трикотажных изделий для одного из российских брендов. Почти 3,5 сотни рабочих мест даст новое производство. И всех инвестор готов обучить на месте, не выходя из цеха.

Такой интерес со стороны зарубежных инвесторов к юго-восточному району неслучаен. Льготные преференции по налогам - одно из преимуществ. Как пример – предложения на сайте Кричевского райисполкома просмотрели пользователи из 138 стран мира. И не безрезультатно.

Дмитрий Бочков, председатель Кричевского райисполкома:

"Есть проект по совместной деятельности с китайской компанией. Уже юридическое лицо зарегистрировано на территории Кричевского района. И мы сейчас продолжаем работу по реализации данного инвестпроекта".

Сразу две площадки готов занять инвестор из Поднебесной - под производство грибов и автомобильных запчастей.