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Почти 400 тысяч человек приняли участие в субботнике
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23 Апреля 2018 15:24

Почти 400 тысяч человек приняли участие в субботнике

Свежая и чистая среда. Почти 400 тысяч человек приняли участие в субботнике. На уборку и благоустройство городов, местечек, парков, лесов вышли представители руководства области, районов, депутаты, известные культурные деятели, спортсмены и просто неравнодушные люди. За несколько часов навели чистоту и порядок вокруг знаковых объектов. Участники субботника в области сообща заработали почти миллион рублей. Половина этих средств останется в местных бюджетах.

Остальные средства направят в республиканский бюджет. Они пойдут на модернизацию больницы скорой медицинской помощи.

  

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