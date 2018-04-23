23 Апреля 2018 15:24

Свежая и чистая среда. Почти 400 тысяч человек приняли участие в субботнике. На уборку и благоустройство городов, местечек, парков, лесов вышли представители руководства области, районов, депутаты, известные культурные деятели, спортсмены и просто неравнодушные люди. За несколько часов навели чистоту и порядок вокруг знаковых объектов. Участники субботника в области сообща заработали почти миллион рублей. Половина этих средств останется в местных бюджетах.

Остальные средства направят в республиканский бюджет. Они пойдут на модернизацию больницы скорой медицинской помощи.