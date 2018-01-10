10 Января 2018 07:20

Нестандартно и в шаговой доступности. Первый в стране детский сад, расположенный в жилом доме, работает в Гомеле. Помещения для него предусмотрели еще на стадии проектирования. Рассчитан сад на 60 мест. Пока три группы укомплектованы наполовину, но до конца месяца набор детей будет закончен. Эксперимент должен помочь снять напряженность с дошкольными местами в новых микрорайонах. Новое учреждение оборудовано системой видеонаблюдения. Игровая площадка ограждена, и движение транспорта здесь исключено.

Ольга Колесникова, заведующая детским садом № 100 г. Гомеля: "Родители довольны, что они попали сюда, проживают рядом, им очень удобно. Все запланировано в проекте. И та же шумоизоляция, работает очень хорошо вентиляционная система по саду и по пищеблоку, поэтому, я думаю, все будет хорошо".

Следующие дома со встроенными детсадами гомельчане построят в Бобруйске и Минске.