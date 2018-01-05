Первые семь дней нового года в Беларуси. Все самое главное в "Главном эфире"

7 Января 2018 09:05

В светлый праздник о белорусских святынях, которые в шаге от мирового признания. Об этом и не только сегодня в 9 вечера в " Главном эфире".

Сюжет в духе рождественской недели. С думой о высоком не только в праздник.

О том, как весь мир ищет путь к храму, а храмы обретают признание мира.

Первые семь дней года на первом канале. Все самое главное на "Беларусь 1".