Гости и участники детского "Евровидения" смогут оценить все аспекты белорусского гостеприимства, в том числе и бонусы от безвизового режима. Первые результаты белорусского безвиза уже ощутили на себе американцы. До недавнего времени гражданам США, как и европейцам, приходилось находиться в Беларуси не более 5 дней либо собирать немало документов для получения разрешения на въезд. Кто уже воспользовался безвизом? Из Нью-Йорка наш американский корреспондент Михаил Комадовский.

Генконсульство Беларуси в Нью-Йорке. В приемной суматоха. Люди в недоумении - им возвращают документы на получение белорусской визы. Но вместо отказа в получении документа приятная новость - безвиз.

Марина Зеликова хоть и родилась в Минске, уже давно стала гражданкой США. Вспоминает, что каждая поездка на родину начиналась с кипы документов. Сейчас все намного проще.

На родину Марина полетит с мужем. До недавнего времени американцам разрешалось оставаться в Беларуси без визы всего 5 дней. Справиться со своими делами и отдохнуть за это время у пары вряд ли получилось бы.

Путешествующие уверены, отмена виз - еще один жест миру: мы открыты для всех! Надеются, одним безвизом не ограничится.

Под действие безвизового режима попадают те, кто прилетает и улетает из Беларуси из Национального аэропорта Минска. Тем, кто добирается в страну на автомобиле или планирует продолжить путешествие через сухопутную границу, все же придется получить заветную визу. А ехать в Беларусь есть за чем.

В консульстве констатируют, что интерес к Беларуси среди американцев значительно вырастет. Безвиз в этом играет ключевую роль.

Несмотря на завершение летнего сезона, безвиз в Минск еще успеет скорректировать осенние планы как местных белорусов, так и американцев.