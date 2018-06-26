Первую тренировку в Минске провел отряд почетного караула Китая

Накануне военнослужащие Народно-освободительной армии прибыли в Беларусь для участия в военном параде ко Дню Независимости. 3 июля в центре столицы воины Поднебесной впервые пройдут в строю с белорусскими и российскими коллегами. Парадный расчет представлен отрядом почетного караула, в его составе - лучшие представители Вооруженных сил Китая. К слову, в 2015 году рота почетного караула в составе знаменной группы принимала участие в военном параде в Китае.