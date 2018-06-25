"Память не знает границ". Под таким названием в эти дни проходит мотопробег украинских байкеров.

22 июня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, колонна стартовала в Запорожье. Сегодня мотоциклисты прибыли в Минск. Перед этом они посетили места боевой славы в Гомеле, Могилеве, Орше, Витебске и Хатыни. Завтра колонна продолжит свой путь по Беларуси.

Дмитрий Махинько, участник мотопробега: "Побывали на памятных местах. Очень чистые места, очень чистая страна, нас это поразило, насколько всё красиво и чисто. В общем, надо с вас брать пример".

Виктор Смиркин, участник мотопробега: "Дороги у вас хорошие, все близлежащие территории хорошие. Нам очень нравится. Хотим посетить Брест, Брестскую крепость, заехать в Беловежскую пущу. Ну, и потом выйдем на Украину. Где-то в течение еще 7 дней будем в дороге".

Общая протяженность белорусско-украинского мотопробега составит три с половиной тысячи километров.