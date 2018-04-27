Останки восьмерых красноармейцев обнаружены в Славгородском районе

27 Апреля 2018 12:10

Останки восьмерых красноармейцев обнаружены поисковиками на месте боев 1941 года в Славгородском районе недалеко от деревни Рудня. Именно здесь, в окрестностях тогда еще Пропройска, согласно историческим документам шли ожесточенные бои по сдерживанию гитлеровских войск. По приблизительным подсчетам, тогда погибли свыше 5 тысяч советских солдат. Кроме амуниции там нашли патроны и именные награды, благодаря которым установлены фамилии погибших. Сейчас идет работа по поиску родственников солдат.

Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба ВИККРУ: "У одного, к счастью, сохранилась медаль "За боевые заслуги", номер есть. Имя уже установлено. Это красноармеец Гусев из Нижегородской области. Я полагаю, что это137-ая Горьковская стрелковая дивизия. У второго бойца была именная ложка. Подписана фамилией Стученков".

В этом году военные вместе с поисковыми отрядами планируют обследовать на территории Беларуси свыше ста предполагаемых мест захоронений времен Великой Отечественной.