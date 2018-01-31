Оплатить проезд в столичном метро с помощью бесконтактной банковской карты возле турникета

31 Января 2018 15:17

Оплатить проезд в столичном метро можно будет с помощью бесконтактной банковской карты сразу возле турникета. В этом году такая смарт-опция появится на всех станциях столичной подземки. Сейчас умная система работает в тестовом режиме на станции метро "Площадь Ленина". Кстати, оплатить проезд в подземке можно и с помощью мобильного телефона. Кроме того, в скором времени в метро начнет курсировать и новый состав "Штадлер Минск". Такие поезда в будущем пойдут по маршрутам третьей линии метро.

Изменения в этом году затронут и наземный транспорт. Так, 1 марта закроют на реконструкцию трамвайную линию на улице Ульяновской.

Электротранспорт начнет курсировать по проспекту Победителей. Сейчас электробусы используют на двух столичных маршрутах в микрорайоне Курасовщина.