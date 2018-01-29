О проблемах занятости сегодня говорили в Гомеле

29 Января 2018 21:07

По области там 2 вакансии на одного безработного.

Рассказывает Ольга Холодович.

Больше всего вакансий в сфере сельского хозяйства, строительной отрасли и здравоохранении. Кстати, в прошлом году в регионе трудоустроили более 30 000 человек.

В топе самых востребованных специальностей Гомельского района - водители, ветеринарные врачи, штукатуры. Для тех, кто хочет найти работу, службы занятости предлагают ярмарки вакансий либо пройти переобучение.

Александр Ключинский, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома:

"Планируем, что до 500 человек будет оказано содействие в трудоустройстве, более 500 будет у нас в общественных работах, вот только сегодня в пределах 90, а до конца месяца 100 человек пойдут по 4 группы на учебу, 11 получат субсидию".

Елена Кузюкова свою трудовую деятельность решила начать с обучения. Многодетная мама после курсов получила профессию маляра-штукатура, работу - на одном из гомельских предприятий. А еще и возможность реализовать себя не только как жена и мама.

Депутаты, представители социальной и коммунальной служб и общественных организаций. Со вступлением в силу декрета номер 1 вопросами занятости населения будут заниматься специальные комиссии. А работа местных властей станет оценкой эффективности деятельности по трудоустройству. А к тем, кто попал в непростую жизненную ситуацию, здесь будет индивидуальный подход.

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома: "

Будут определяться регионы с напряженной ситуацией на рынке труда, и вот в этих регионах у местных властей будет законная возможность привлекать бюджетные средства для решения вопросов занятости. В том числе и привлечение инвесторов для создания новых рабочих мест, новых предприятий, ну, и других вопросов".

Кстати, все имеющиеся вакансии в режиме реального времени можно найти в банке данных, наниматели выкладывают всю информацию в свободный доступ. Тем, кто хочет открыть собственное дело, государство предоставляет субсидии. Самые популярные виды деятельности у начинающих бизнесменов - это ремесленничество, сфера услуг и автоперевозки.