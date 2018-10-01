О новинках Белтелерадиокомпании в предстоящем телесезоне

Белтелерадиокомпания сегодня отмечает новый вещательный год. Это, пожалуй, самое серьезное и масштабное начало телесезона. Новые проекты, программы, наполнение, контент.

Сегодняшний большой, значимый и знаменательный день стартовал с прямого эфира самого народного шоу "Добрай раніцы, Беларусь!". В студии "600" авторы, режиссеры, ведущие, продюсеры и руководители каналов поделились первыми кадрами, анонсами и кулуарными историями со съемок проектов.

Светлана Боровская, ведущая Белтелерадиокомпании: "Мы никогда не видим друг друга, все заняты своим делом, никто не встречается и чай за круглым столом не пьет. А сегодня был круглый стол единомышленников. Нас так много, и мы профессионалы, и мы очень разные, разные программы, разные проекты".

Денис Дудинский, ведущий Белтелерадиокомпании: "Часто ездим куда-то, страны, континенты, а забываем, что у нас здесь тоже есть что посмотреть, есть что показать. Спасибо ребятам, девчонкам, которые делают, создают эти программы и показывают, что у нас есть герои, что мы тоже красивые, мы умные, мы интересные, у нас есть что посмотреть и показать".

В век современных технологий телевидение становится гибридным, когда не только смотреть, но и создавать креативный контент можно при помощи смартфонов или множества различных гаджетов. Главный медиахолдинг страны все активнее внедряет эти тенденции в традиционную школу вещания. Белтелерадиокомпания первой в стране среди конкурентов запустила мобильное приложение. И в новом телесезоне это не единственная разработка для совершенствования контента.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании: "Мы находимся на постоянной связи с Германией, где собираются наши долгожданные покупки. Мы приобретаем 4 передвижные телевизионные станции, одна из них уже практически в стадии готовности. Нас приглашают посмотреть на них и в ближайшее время, уже к весне, мы получим все ПТС. Это существенно обогатит, я считаю, наш эфир. Это касается и культурных, и спортивных, и политических мероприятий".

Первыми в стране мы запускаем и независимый канал во Всемирной паутине - "Беларусь 5. Интернет". Наполнение новой кнопки - это программы и трансляции главных событий в спорте, которые не вмещаются в эфирной сетке традиционной "пятерки".

Павел Булацкий, директор дирекции телеканала "Беларусь 5" Белтелерадиокомпании: "Мы направляемся в сторону женской аудитории и будем показывать ЧМ по фигурному катанию, ЧЕ по фигурному катанию. Это проект, который пройдет в Минске. Много интересного, ни одно выступление белорусов не останется без нашего внимания".

Итак, новый сезон будет насыщенным на телепремьеры. "Беларусь 1" представит видеоэнциклопедию "Моя Беларусь". Вернет зрителей в телекласс "Я знаю!". В разработке и телевикторина для взрослых "Навылет". На "Беларусь 2" вас ждет целая серия реалити-шоу об отношениях в паре и семье. Канал "Беларусь 3" покажет исторические "Артефакты". Докажет, что "Классика - это классно!" и проведет в закрома Национального художественного музея. Десяток дебютных спецпроектов презентует и Агентство теленовостей.