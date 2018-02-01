Новый комплекс заставы "Островецкая" открыт на границе с Литвой

2 Февраля 2018 12:14

С важным событием сотрудников Сморгонской пограничной группы поздравил глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. При проектировании учитывались особенности несения службы на данном направлении. На территории появились площадки для тренировок по огневой подготовке и рукопашному бою. Это поможет одновременно проводить занятия с личным составом и солдатами срочной службы.

Погранзастава образована в 2014 году. Она охраняет участок белорусско-литовской госграницы протяженностью 25 км в Островецком районе. Первые жильцы служебного дома уже оценили его преимущества. Здесь оборудована вертолетная площадка, а территория охраняется с помощью интегрированной системы видеонаблюдения и фиксации проникновения.