Главная>>Общество>>Новый комплекс заставы "Островецкая" открыт на границе с Литвой
Общество
RSS
Новый комплекс заставы "Островецкая" открыт на границе с Литвой
Скачать Поделиться

2 Февраля 2018 12:14

Новый комплекс заставы "Островецкая" открыт на границе с Литвой

С важным событием сотрудников Сморгонской пограничной группы поздравил глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. При проектировании учитывались особенности несения службы на данном направлении. На территории появились площадки для тренировок по огневой подготовке и рукопашному бою. Это поможет одновременно проводить занятия с личным составом и солдатами срочной службы.

Погранзастава образована в 2014 году. Она охраняет участок белорусско-литовской госграницы протяженностью 25 км в Островецком районе. Первые жильцы служебного дома уже оценили его преимущества. Здесь оборудована вертолетная площадка, а территория охраняется с помощью интегрированной системы видеонаблюдения и фиксации проникновения.

  

Другие новости

Разговор у Президента Размова ў Прэзідэнта 02.02.2018 10:00 / Общество Разговор у Президента
Пра надвор'е Пра надвор'е 02.02.2018 00:00 / Общество Пра надвор'е
Погода на 2 февраля Надвор'е на 2 лютага 01.02.2018 15:31 / Общество Погода на 2 февраля

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =