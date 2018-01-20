Новые формы социального обслуживания внедряют в Беларуси

20 Января 2018 15:17

В столице и Минской области, например, это арт-терапия и инклюзивный театр для людей с ограниченными возможностями. Внимание в первую очередь - людям пожилого возраста, инвалидам и многодетным семьям. Оставаться в центрах социального обслуживания они могут целый день и услуги такие полностью бесплатные. Рассказывает Антонина Станкевич.

Для них театр начинается с гримерки. Розовые щеки, прически, яркий цвет на губах - все чтобы вжиться в роль. Кстати, наряды перед премьерой также сшили самостоятельно с помощью социальных работников, волонтеров и модных журналов. На эксперимент с инклюзивным театром в столичном центре территориального социального обслуживания Партизанского района пошли недавно. А сейчас труппа из 32 человек активно гастролирует по разным городам страны.

Разновозрастная группа, но, к сожалению, многих из них объединяет тяжелое заболевание. Участие в таком театре - это развитие памяти, языковых способностей, а главное - социализация. Именно простых человеческих отношений и не хватает людям с ограниченными возможностями.

В этой комнате нашей съемочной группе приходится сохранять тишину - сейчас здесь идут занятия с психологом. Таким образом достигают двух целей: во-первых, пожилым людям нескучно в будни день, а во-вторых - они под надежным наблюдением. Особое внимание тем, кто из-за возраста имеет определенные ментальные особенности. Весь день они не только занимаются с педагогами - могут отдохнуть за чашечкой чая.

Пожилых людей в деревнях оберегают не только от одиночества, но и от банальных холодов. Александр Дехтятрев с удовольствием угощается горячим чаем, пирожным, мандаринами и другими сладостями. В гостевую семью мужчина приезжает третий год подряд. Кстати, в районах это одна из самых популярных социальных услуг. Одиноких людей с готовностью принимают так называемые гостевые семьи на праздники, выходные, а то и на всю зиму.

Кроме того, востребованными остаются и проверенные формы социального обслуживания. Дома-зимовки и дома совместного проживания привлекают людей не только теплотой и уютом, но и хорошей компанией.