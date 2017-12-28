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Новоселы в столичном зоопарке
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28 Декабря 2017 18:08

Новоселы в столичном зоопарке

К кампании лемуров присоединился самец по прозвищу Джулиан. Он приехал из Новосибирска и еще совсем юный - ему нет и года. Экзотические животные живут вместе в теплом вольере. Кстати, к празднику дом лемуров украсили новогодними игрушками, тут же есть и Дед Мороз.

Новая соседка появилась и у верблюда Василия. Самка по прозвищу Яшма совсем недавно приехала из Липецка.

  

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