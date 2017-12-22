Новогоднюю сказку создали в 14-й школе и в 7-й школе-интернате Минска

21 Декабря 2017 15:22

Благотворительный марафон "Наши дети" в эти дни дарит маленьким минчанам атмосферу настоящей новогодней сказки. Концерты, представления и квесты. Для школьников и самых маленьких - сотни мероприятий.

Сегодня подарки и поздравления с главным зимним праздником получили ученики столичной 14-й школы - это дети с нарушением слуха. Они же поделились своим творчеством и показали спектакль "Руслан и Людмила". Премьеру увидела Александра Кавелич.

Этого дня ученики 14-й гимназии для детей с нарушением слуха ждали последние несколько месяцев. Вместе шили костюмы, готовили творческие номера, чтобы накануне Нового года не только получить подарки, но и поделиться своим творчеством с гостями. И хотя услышать каждую ноту ученикам сложно, премьера музыкальной сказки "Руслан и Людмила", безусловно, прошла с успехом.

В качестве первого гонорара эти актеры получили сладкие подарки и книги лично от Деда Мороза. Ответственная роль главного новогоднего волшебника сегодня досталась 9-класснику Павлу Реуту.

Новогоднюю сказку создали и в 7-й вспомогательной школе-интернате Минска - там живут и учатся дети с особенностями развития. Праздничный концерт для них подготовили ровесники - ученики 12-й гимназии. А полезные гостинцы привезли уважаемые гости. Именно такие встречи для воспитанников этой школы - самый ценный подарок.

Особую заботу накануне Нового года ощущают тысячи маленьких жителей. Те, кому внимание и тепло нужны особенно. Только в столице во время акции "Наши дети" запланировано несколько сотен мероприятий.

Вот уже 20 лет благотворительный марафон "Наши дети" дарит маленьким минчанам настоящее новогоднее чудо. Концерты, представления, поздравления с любимым зимним праздником звучат буквально без перерыва. А главное - присоединиться к доброй эстафете и помочь исполнить желания наших детей в эти дни может каждый неравнодушный человек.