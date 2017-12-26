Новогодняя акция "Наши дети" продолжается

26 Декабря 2017 15:07

Дать детям понять, что они не брошены - это главная цель новогодней акции "Наши дети". И сегодня в Ждановичский детский дом с подарками и праздничным настроением приехал Леонид Анфимов. Первым делом глава Комитета госконтроля ознакомился с бытом воспитанников и уточнил, какие просьбы появились с момента последнего общения. В детдоме воспитываются 24 ребенка с особенностями психофизического развития и только 4 из них – сироты. Остальные остались без попечения родителей и эту функцию взяло на себя государство.

Участие ведомства в новогодней акции "Наши дети" стало доброй традицией. За эти годы за счет личных средств работников Комитета госконтроля для детского дома были куплены ковры, телевизор и бытовая техника.