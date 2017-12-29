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Новогодний марафон по всей стране продолжает акция "Наши дети
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29 Декабря 2017 15:03

Новогодний марафон по всей стране продолжает акция "Наши дети

Во время акции "Наши дети" в регионе подарки и сюрпризы подготовлены для более 200 тысяч ребят.

  

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