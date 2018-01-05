Новогодние подарки от Президента сегодня получили юные пациенты в Бресте

5 Января 2018 19:08

Новогодние подарки от Президента сегодня получили и юные пациенты Брестской областной детской больницы. Почти 300 ребят из разных уголков региона, которые в праздничные дни оказались в больничных палатах, не остались без внимания. С пожеланиями быстрее поправиться им подарили сладости и мягкие игрушки – символ нынешнего года.

Сладости, конструкторы и развивающие игры принимали сегодня воспитанники сразу нескольких учебных заведений Могилевской области. В том числе Шкловской спецшколы-интерната для детей с нарушениями зрения. Здесь на обучении и лечении находятся 88 ребят не только из восточного региона, но и Витебской области. Сегодня все они снова загадывали желание у елки и делились мечтами.

Подарки от Главы государства получили и воспитанники дома ребенка и Могилевской областной больницы. Миссию выполнила главный санитарный врач страны Наталья Жукова. Подарок получил и город: сегодня в Могилеве открылась современная лаборатория для исследования пищевых продуктов. Проект разработан с учетом технических нормативных требований Евросоюза и Евразийского экономического союза. Что позволит аргументированно исключать претензии с их стороны к качеству белорусской продукции.