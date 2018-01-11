Общество
11 Января 2018 15:28
Людям от 40 лет и старше лучше иметь дома тонометры
Такой совет сегодня дали медики жителям столицы во время неформальной встречи в 39 поликлинике. Ежедневный контроль за артериальным давлением может предупредить развитие инсульта или инфаркта. Кстати, именно они считаются самыми опасными заболеваниями, от которых чаще всего умирают люди.
Такие встречи пройдут не только в столице, но и во всех областных городах, а также крупных районных центрах страны.
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