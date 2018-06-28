Национальному историческому архиву Беларуси - 80!

К большой дате главное учреждение по накоплению, хранению и использованию документальных свидетельств стародавней истории и культуры нашего народа подготовило научно-практическую конференцию, выставки, выпуски новоизданий и экскурсии. В юбилейный год хранитель материальной истории - архив - предоставит желающим возможность не просто посетить публичную библиотеку, но и заглянуть в полные тайн фонды с древними пергаментами и томами. Пока экскурсионный проект на стадии подготовки, гриф "секретно" был снят для нашего корреспондента Натальи Бордиловской.

Винсент Дунин-Марцинкевич подделывал документы! По молодости наш классик зарабатывал изготовлением фальшивок. Если в свой век он, как и многие выдающиеся наши соотечественники, мог что-то утаить, сейчас секреты раскрывает Национальный исторический архив!

Здание на Кропоткина, 55. Шестой этаж. На десятках стеллажей архива-хранилища - наши национальные достояния. Особенность исторического архива: он содержит документы Великого Княжества Литовского, Речи Посполитой, тома времен владычества на наших землях Российской империи. Полное собрание рода Радзивиллов и фонды королевского двора Собеского, наизнаменитейших династий Европы. К официальным бумагам - письма с интимной перепиской.

Самый древний документ - привилей (разрешение на владение имуществом) подольского князя Федора Кориатовича. Таких пергаментов в хранилище несколько.

Между собой они похожи почерком, замысловатыми рисунками на полях и разного толка печатями. До середины семнадцатого столетия обозначать документы было принято не автографом, а вот такими печатями - со шнурками и восковыми сургучными формами. Такие печати звали висящими или привесистыми. Причина их использования - недостаточная общая грамотность населения. Даже не каждый средний или мелкий шляхтич мог расписаться, тогда он перстнем нажимал на основу, и получался знак, принадлежность которого понятна каждому.

Температура до 19 тепла, влажность 50-55 процентов. У исторических архивов своя погода. Реликвии сберегают и общим обеспыливанием два раза в год. За восемьдесят лет существования технологии хранения архивов не изменились. Обогатился фонд. Деятельность учреждения обеспечивают почти 70 сотрудников, двадцать из которых ученые.