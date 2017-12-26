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Наталья Кочанова приняла участие в благотворительной акции "Наши дети"
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26 Декабря 2017 19:15

Наталья Кочанова приняла участие в благотворительной акции "Наши дети"

Хоровод у елки, волшебная пескография, веселые танцы: сегодня воспитанники столичного детского дома № 7 представили яркое предновогоднее шоу. В этом убедилась и Наталья Кочанова. Глава Администрации Президента приняла участие в благотворительной акции "Наши дети". Гости приехали с подарками - сладостями и большим телевизором.

В детском доме № 7 - 86 воспитанников. Все проживают в комнатах-квартирах, которые максимально приближены к домашним условиям.

  

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