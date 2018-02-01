Налоговая служба и Комитет госконтроля об итогах и планах

31 Января 2018 21:02

Налоговые правила в Беларуси станут более прозрачными, а число проверок бизнеса значительно сокращено. На старте года буквально все ведомства подытоживают свою работу и обозначают приоритеты на год нынешний. Сегодня свою позицию обозначили налоговая служба и Комитет госконтроля. В стране продолжат курс на либерализацию условий работы для бизнеса и сосредоточат усилия на создании мер для эффективной занятости граждан. На это направлены все последние указы Главы государства - седьмой декрет "О развитии предпринимательства", и первый "О содействии занятости населения". Как эти важнейшие принципы обеспечат на местах? И какое развитие найдут либеральные подходы экономической политики в этом году? Знает Ольга Анищенко.

У Терезы Семашко "сладкий" бизнес, который дает свои плоды даже зимой. Фирма совместная, белорусско-голландская. Выращивают садовую землянику и ягодную рассаду. При деле почти сотня человек. Да и доход солидный. Даже по городским меркам.

Тереза Семашко, директор производственного предприятия: "Наши мощности позволяют взять больше людей, и нам нужно больше. На сегодняшний день готовы взять около 100 человек. Средняя зарплата у нас за декабрь составляла 963 рублей".

Руководство не скрывает: работать на грядках, конечно, утомительно, но ведь и с оплатой не скупятся. Однако расширять штат сотрудников получается не просто. Не спасает даже удобная логистика для персонала: сюда каждый день курсируют автобусы из ближайших городов и поселков. На время ягодного сезона приезжают на заработки даже жители соседних стран. Хозяйка удивляется: хотели бы дать рабочее место своему жителю, но, похоже, рыночный подход к оплате труда подходит не всем.

Тереза Семашко, директор производственного предприятия: "Все люди в основном работают сдельно. Кто сколько заработал - столько и получил. Людей наших надо перестраивать на это".

В местной службе занятости рисуют реальную картину безработицы. Показатели занятости в районе самые высокие за последние годы. Говорят: работы еще много (порядка четырех сотен вакансий), но вот удовлетворить каждую заявку нанимателя куда сложнее.

В списках безработных более 50 вакансий. На каждую в среднем 6 открытых рабочих мест. И, похоже, это число продолжит расти – в этом году в Щучинском районе запустят еще несколько заметных бизнес-проектов. К слову, Щучин отметился в рейтинге успешных в сфере занятости районов. Он удерживает третье место по стране. Число безработных за последний год здесь сократилось на 65 %. Лидерство принадлежит Каменецкому региону (нетрудоустроенных стало меньше сразу на 70 %). Второе место у Чаусского района. И почти столько же занятых вакансий по итогам 2017-го.

С безработицей стало хуже лишь в пяти районах Беларуси. Рост показали Добрушский, Волковысский, Островецкий, а также Лепельский и Могилевский районы. В целом в абсолютных цифрах по стране 23 тысячи безработных, но вакансий вдвое больше.

На местах готовы помочь каждому, кто ищет своего нанимателя, подсказать тому, кто хочет сам стать хозяином своего дела. Благо, теперь это комфортнее и проще, чем еще год назад.

Неизменность условий работы гарантировала белорусам налоговая служба, взяв обязательство ближайшие три года не менять налоговые ставки, а также не вводить новые сборы. Законодательство должно быть стабильным. Таков посыл новой либеральной экономической политики. Чтобы каждый занятый в экономике мог на перспективу видеть, по каким правилам предстоит работать, развивать свой бизнес. Этот принцип закрепят в Налоговом кодексе. Его подготовят к 1 сентября.

Задачу определили четко - сделать все налоговые нормы простыми и понятными для каждого. Ее решит специальная рабочая группа. Она уже приступила к масштабной ревизии. Профильный министр сегодня не исключил снижения общей налоговой нагрузки в стране. Мол, если пересмотреть систему льгот, оставив только самые востребованные преференции, налоговое бремя может уменьшиться.

Зато последними новациями от налоговой в Беларуси уже пользуются. В стране расширили перечень видов работ, которые можно осуществлять при минимальных затратах, по заявительному принципу. И тем самым по личной инициативе занять свое место на рынке труда. Указ заработал в конце прошлого года, эффекта ждут в нынешнем.

Важными новостями бизнес всех уровней обеспечили и контролеры, пообещав обновить подходы к надзору за работой предприятий. От плановых проверок перешли к выборочным (только если есть повод прийти с инспекцией), на треть сократили число проверяющих. Сегодня глава ведомства Леонид Анфимов отчитался: тенденция заметна даже по прошлому году.

Теперь задача Комитета госконтроля - все больше работать на упреждение. Не наказать, а способствовать легальной работе. Ослабление контроля не повод выходить за рамки закона, отмечают в ведомстве. Предпринимателя скорее переводят в режим самоконтроля при высоком уровне доверия к бизнесу.